Rasen beim Raschhofer Herrnau ist ausgerollt

Alle Fußball-Fans freuen sich auf den morgigen Beginn der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Die Vorbereitungen in den WM-Zonen bei den Raschhofers in Kooperation mit der „Krone“ im Zentrum Herrnau und im Europark sind abgeschlossen. Betriebsleiter Jan Schneider rollte für das Ambiente einen Rasen aus.