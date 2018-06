Österreich deklassiert Israel in WM-Quali mit 6:0!

„Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient, denn wir hätten heute sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen können“, meinte Teamchef Thalhammer. „Wir haben Räume gefunden und sind in der Lage gewesen, diese auch zu bespielen. Es spricht für die Mannschaft, dass sie am Ende der Saison noch einmal so fokussiert aufgetreten ist und das Optimum aus den beiden Spielen herausgeholt hat.“ Und ÖFB-Rekordspielerin Burger ergänzte: „Wir haben gegen einen schwer zu spielenden Gegner zahlreiche Torchancen herausgespielt. 6:0, das ist ein super Ergebnis und steht für eine sehr gute Mannschaftsleistung. Kompliment an das gesamte Team. Natürlich bin ich stolz darauf, den ÖFB-Rekord aufgestellt zu haben. Wenn man mir vor der Karriere gesagt hätte, dass ich 104 Länderspiele absolviere, hätte ich es sofort unterschrieben.“ Anfang September geht es gegen Finnland im direkten Duell um Platz zwei in der Quali-Gruppe 7. Damit dieser im Erfolgsfall zur Teilnahme am Play-off berechtigt, in dem unter den vier besten Zweiten ein weiterer Platz für die Endrunde 2019 in Frankreich ausgespielt wird, benötigt die ÖFB-Auswahl auch Schützenhilfe aus den anderen Gruppen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ergebnisse gegen den jeweils Gruppenletzten nicht in die Berechnung einbezogen werden.