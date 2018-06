50 Jahre Deep Purple: Nick Simper erinnert sich

Wie würdest du aus heutiger Sicht deine nur eineinhalb Jahre in der Band bewerten? Und wie sehr hat diese kurze Zeitspanne bei Deep Purple deine weitere Karriere geprägt?

Es war eine aufregende, manchmal auch sehr hektische Zeit, in der wir in einer unheimlich kurzen Zeitspanne wahnsinnig viele Erfolge feiern konnten. Natürlich hat dieser frühe und schnelle Erfolg mich und meinen Namen verfolgt, aber das hat mich niemals davon abgehalten, mich als Musiker weiterzuentwickeln und mich in anderen Projekten auszuprobieren. Viele davon waren auf keinen Fall schlechter, nur eben bei weitem nicht so erfolgreich.