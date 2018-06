Österreich holt im WM-Playoff 28:28 bei Weißrussen

„Wir können aber trotzdem zufrieden sein mit dem Ergebnis, es ist noch alles offen. Wir haben gesehen, dass wir sie schlagen können“, betonte der 26-jährige Vorarlberger mit Blick auf das Rückspiel am Mittwochabend (20.15 Uhr) in der Erste Bank Arena in Wien. Auch ÖHB-Teamchef Patrekur Johannesson sprach von „Pech“ in den letzten Minuten, nachdem seine Mannschaft „das Spiel im Griff gehabt“ hatte.