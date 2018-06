„Träumen erlaubt“ - Foda freut sich auf Brasilien!

„Brasilien hat extreme Qualität. Aber ich weiß, dass wir in der Lage sind, Tormöglichkeiten zu kreieren.“ Der erste Sieg gegen Deutschland seit 1986 habe Auftrieb gegeben. Foda: „Man muss immer optimistisch sein, man muss ja träumen. Wenn du das nicht hast, kannst du keine Erfolge feiern.“ Brasilien absolviert in Wien seine WM-Generalprobe. Wichtig sei es, in der Defensive kompakt zu stehen und die Klasse der Einzelspieler in den Griff zu bekommen, meinte Foda. „Aber darüber hinaus wollen wir nach vorne unser eigenes Spiel entwickeln.“ Die Brasilianer versuchen häufig früh anzupressen. „Da müssen wir auch Lösungen haben in der Spieleröffnung.“ Mit welcher Formation das gelingen soll, steht noch nicht endgültig fest. Foda überlegt in der Abwehr zwischen seiner zuletzt praktizierten Dreier- und einer Viererkette. „Wir haben beide Optionen“, erklärte der 52-Jährige. Die Tendenz scheint in Richtung drei Innenverteidigern zu gehen - einerseits dürften sich die Spieler in diesem System wohlfühlen, andererseits könnten damit allzu viele Eins-gegen-Eins-Situationen der Brasilianer auf dem Flügel vermieden werden.