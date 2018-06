Smartphone-Sucht: Der Fluch des 21. Jahrhunderts?

Wie meinen Sie das?

Wir haben mittlerweile in Deutschland mehr Mitglieder in Yogavereinen als in Fußballklubs. Das muss man sich vorstellen. Viele wollen achtsamer mit sich und der Welt umgehen. Letztlich heißt das nichts anderes, als dass immer mehr Menschen sagen: Hoppala! Bei allem, was in mich reingeht, muss ich ein bisschen den Überblick behalten und filtern. Sozusagen in die berühmte Gegenwart zurückkommen, bei sich sein. Das ist nichts Esoterisches, sondern eine notwendige Tugend in dieser reizüberfluteten Welt.