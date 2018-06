Beruf der Zukunft: WIFI bildet Drohnenpiloten aus

Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland, bei der die Drohnenkurse unter anderem angeboten werden, zur „Krone“: „Die Nachfrage für Fachpersonal ist groß. Den Absolventen winken viele Jobangebote.“ Eine Professionalisierung im Bereich der Drohnen strebt neben der Wirtschaftskammer übrigens auch der Autofahrerclub ÖAMTC an. Er hat jüngst ein großes Drohnen-Sicherheitspaket an den Start gebracht, um Hobby-Drohnenpiloten über Risiken und Pflichten aufzuklären, die mit ihrem Hobby in Zusammenhang stehen.