Mexiko-Spieler feiern Sieg mit Prostituierten

Neun Spieler hätten direkt nach dem Sieg im Spiel gegen Schottland am Samstag an der rauschenden Feier mit rund 30 Prostituierten in einem Privatanwesen in Mexiko-Stadt teilgenommen, berichtete das Boulevard-Magazin „TVNotas“ am Dienstag. Es veröffentlichte Bilder vom Eintreffen der Spieler und schrieb von einer „24-Stunden-Orgie“. Cantu meinte: „Ein freier Tag ist ein freier Tag, und das ist das Risiko, das mit der Freiheit einhergeht.“