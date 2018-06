Serafin: „Es sollte Freikarten für Schulen geben“

Die Proben für den Kultursommer mit all seinen wunderbaren Festspielen sind in vollem Gange. Oper-, Operetten- und Theaterfreunde werden in Österreich wieder voll auf ihre Kosten kommen. Einen kleinen Vorgeschmack auf diese einzigartige österreichische Kulturgut gab es nun im Palais Schönburg, wo der Kultursommer im Burgenland präsentiert wurde. Trotz der Vorfreude zeigt man sich auch hier ob der schwindenden Besucherzahlen besorgt.