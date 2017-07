Syrische Aktivisten: IS- Chef Baghdadi ist tot

Der selbst ernannte Kalif des Islamischen Staates, Abu Bakr al- Baghdadi, ist erneut für tot erklärt worden. Diesmal stammt die Information von der oppositionellen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Aktivisten beziehen sich auf hochrangige IS- Mitglieder in der syrischen Provinz Deir ez- Zor, die den Tod ihres Anführers bestätigt haben sollen. Das russische Militär hatte Mitte Juni erklärt, der IS- Chef sei möglicherweise bei einem Luftangriff am 28. Mai auf die syrische Stadt Rakka ums Leben gekommen.