Massenkarambolage im Nebel fordert sechs Tote

Sechs Todesopfer und 13 Verletzte hat eine Massenkarambolage in der Neujahrsnacht auf einer Autobahn in Bayern gefordert. Etwa gegen 1 Uhr kollidierten auf der A7 nahe Bad Grönenbach drei Sattelzüge und acht Autos. Zunächst seien die Lkws und vier Autos in den Unfall verwickelt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Das ging wohl relativ glimpflich aus." Doch dann krachte ein Pkw mit fünf Insassen in die Unfallstelle, später folgte noch der Wagen eines 23- Jährigen, der alleine im Auto unterwegs war. Diese sechs Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.