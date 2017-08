Wöber pfeift auf Ajax: "Ich bleibe bei Rapid!"

"Das ist definitiv, ich bleibe bei Rapid." Er weiß, was er diesen Sommer schon mehrmals gesagt hat: Max Wöber bleibt dabei. Obwohl ihm seine Manager natürlich die Angebote mitteilen. Ajax, Stuttgart, auch Leverkusen wurde kolportiert. Doch er winkt ab. "Ich war in Amsterdam, habe mir einen Eindruck verschafft. Das war abgesprochen", erzählt Wöber. "Aber Rapid ist derzeit die beste Option für mich. Man muss alles abwägen. Das Geld zählt jetzt in der Phase meiner Karriere nicht. Ich brauche Erfahrung, Spielpraxis." Im Video oben sehen Sie die Highlights von Rapids Sieg in St. Pölten am vergangenen Wochenende!