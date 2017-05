Thiem kämpft heute gegen Djokovic um Finaleinzug

Im Kampf um sein zweites ATP- Masters- 1000- Endspiel nach Madrid trifft der Weltranglisten- Siebente auf Djokovic, der sich in zwei Sätzen gegen den gefährlichen Argentinier Juan Martin Del Potro durchsetzen konnte. Die heuer bessere Sandbilanz weist klar Thiem auf. Während Österreichs Star den Rio- Titel gewann, in den Endspielen von Barcelona und Madrid erst Nadal unterlag sowie nun das zweite Masters- 1000- Halbfinale en suite wie auch seiner Karriere erreichte, hat der als Nummer zwei gesetzte Djokovic heuer auf Asche das Viertelfinale in Monte Carlo und das Halbfinale in Madrid stehen.

Foto: AFP, Sepa Media

Thiem könnte der erste Österreicher seit Thomas Muster (1990, 1995 und 1996) sein, der den Rom- Titel holt. Zudem hat er sich bereits in eine ausgezeichnete Ausgangslage für die French Open, sein absolutes Saison- Highlight, gebracht.