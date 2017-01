Rapid: Entwarnung bei Maximilian Hofmann

Hofmann hatte sich im Testspiel gegen Piast Gliwice im Trainingslager in Spanien verletzt, am Dienstag folgte eine MR- Untersuchung in Wien. Damit dürften die Hütteldorfer in dieser Transferperiode keinen neuen Spieler mehr verpflichten.

Paul Gartler leihweise zu Kapfenberg

Die Hütteldorfer gaben indes bekannt, dass Tormann Paul Gartler bis Saisonende an den Kapfenberger SV verliehen wird. Der 19- Jährige, der bei Rapid einen Vertrag bis Sommer 2018 hat, wird ins Trainingslager der Steirer nach Rovinj (Kroatien) nachreisen.