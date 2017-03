"Nicht glücklich hier!" Aufregung um Bayern- Star

Trotz des souveränen Aufstiegs in das Champions- League- Viertelfinale herrscht Unruhe beim FC Bayern: Flügelflitzer Douglas Costa ist mit seiner Rolle beim deutschen Rekordmeister unzufrieden und spricht bereits von einem Abschied. "Ich bin nicht immer glücklich hier", klagt der Brasilianer, der im Sommer 2015 nach München wechselte. Am Samstag treffen die Bayern auf Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr), im Video oben sehen Sie den Sieg gegen Köln am vergangenen Wochenende!