Drei Tote bei Brand in Einfamilienhaus

Die Toten wurden im Zuge der Löscharbeiten in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Auch die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Elf Feuerwehren standen mit 120 Mitgliedern im Einsatz und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers bzw. ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Es gab unter Einsatz von Atemschutz einen umfassenden Löschangriff von außen und innen. Löschwasser wurde teilweise aus dem nahen Reisenbach beschafft, das Gebäude brannte aber völlig aus.