TV- Moderator löst ungewollt Amazon- Einkäufe aus

Vernetzte Lautsprecher mit digitalen Assistenten wie Amazon Echo oder Google Home gelten in der IT- Branche als neuer Trend. Doch die Geräte bergen auch Gefahren, wie nun ein Fall aus den USA zeigt. Dort hat ein Nachrichtensprecher ungewollt Massenbestellungen in Haushalten mit Amazons Echo- Lautsprecher ausgelöst.