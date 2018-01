Dortmund: Steyrer Mentalcoach als Hoffnung für BVB

"Stögers Zusammen-Schweißer!" so titelte das deutschen Massenblatt BILD in ihrer Freitag-Ausgabe groß. Und meinte Werner Zöchling. Jenen Soziologen, der für den österreichischen Trainer Peter Stöger bereits bei der Austria und in Köln als Teamentwickler gearbeitet hat. Davor Oliver Glasner, als der noch Ried-Profi war, als Mentaltrainer betreut hatte. Ihm nun auch beim LASK hilft.



Teamgedanken bei Dortmund wiederbeleben

Freitag aber fehlte der Steyrer beim Trainingsstart der Linzer. Statt in Pasching war er in Marbella - jedoch auch die Fußball-Topstory im deutschen Millionenblatt. Weil Zöchling bei Dortmund den Teamgedanken wiederbeleben soll. Deshalb adelte ihn BILD mit den Worten: "Ein 67-Jähriger ist die neue Hoffnung von Dortmund!"