22-Jähriger randalierte auf Posten: Festnahme!

"Gegen dreiviertel eins in der Früh schrie ein Mann in die Gegensprechanlage der Polizeiinspektion Pinkafeld, dass die Türe aufgemacht werden soll. Zum selben Zeitpunkt wurde telefonisch der Bezirksleitzentrale Oberwart von einem unbekannten Mann angezeigt, dass die Polizeiinspektion Pinkafeld zerstört werde", schildert ein Sprecher der Exekutive.

Als die diensthabenden Beamten auf dem Weg zum Haupteingang waren, nahmen sie Lärm war. "Durch ein Sicherheitsfenster konnten sie sehen, dass ein amtsbekannter Mann die versperrte Eingangstür zur Sicherheitsschleuse herausgetreten hatte und durch die entstandene Öffnung in den Bereich der Sicherheitsschleuse gekrochen war." Die Polizisten forderten Verstärkung an und machten sich daran, den 22-Jährigen festzunehmen. "Dabei wehrte sich dieser so stark, dass unsere Kollegen leicht verletzt wurden."

Kronen Zeitung