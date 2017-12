Jagd auf Serien-Einbrecher

Ins Visier der Fahnder geriet der vorerst unbekannte Einbrecher erstmals im Jahr 2015. Mit Brechstangen und einer Flex hatte er den Tresor in einem Einfamilienhaus in Großpetersdorf geknackt. Eine kostbare Gold- und Münzsammlung fiel ihm in die Hände. Ehe der Kriminelle das Weite suchte, versuchte er noch durch Ausschütten von Waschpulver seine Spuren zu verwischen.

"Dank der hervorragenden Arbeit der Spezialisten vom Landeskriminalamt aus Oberwart konnten wir trotzdem Fingerabdrücke und DNA sichern", berichtet Oberst Helmut Greiner von der Polizei. Die Ermittlungsergebnisse wurden mit den Datenbanken anderer Länder abgeglichen - Treffer! Die Fährte führt zu einem 49-jährigen Kroaten. Der Verdächtige soll für etliche weitere Delikte in der Steiermark, Deutschland und der Schweiz verantwortlich sein. Ein Gesamtschaden von 150.000 € geht auf sein Konto. Greiner: "Ein europaweiter Haftbefehl wurde ausgestellt, die Fahndung läuft."

Kronen Zeitung