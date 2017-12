Das ist Österreichs Medaillenbank für Olympia

Alleine fünf dieser Top-3-Ergebnisse gehen auf das Konto Marcel Hirschers. Der seit seinem Knöchelbruch nur das erste Rennen, in dem er an den Start ging, nicht auf dem Podium beendet. Seither stand er dort fünfmal in Serie. Sogar am Montag beim Parallel-Riesentorlauf von Alta Badia, in dem es in den Jahren davor ganz und gar nicht nach Wunsch geklappt hatte. "Ein absolutes Phänomen", sagt Puelacher über seinen Topstar. Der nach seiner Verletzung sogar noch stärker, noch besser wirkt als in den letzten Saisonen.

Monsterprogramm

Womit sich immer mehr abzeichnet, dass er bei Olympia sein geplantes Monsterprogramm absolvieren kann: Hirscher wird ein paar Tage vor der Eröffnung nach Pyeonchang reisen, um dort im Hinblick auf die Kombi die Abfahrtstrainings zu bestreiten. Neben dieser fährt er Riesentorlauf und Slalom, auch im Teambewerb will er für Österreich um Gold kämpfen. Ein Start im Super-G ist dagegen selbst für ihn fast außer Reichweite: Denn da haben mit Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt, Max Franz und Matthias Mayer bereits vier Läufer Podestplätze auf ihrem Konto.

Peter Frauneder (in Alta Badia), Kronen Zeitung