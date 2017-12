Spaßaktion auf Brücke endet für Paar im Spital

Aus Spaß wurde bitterer Ernst: Aus Übermut hatte ein 30-jähriger Deutscher am Dienstagabend auf einer Tiroler Brücke seine 27 Jahre alte Freundin hochgehoben und danach über das Geländer gehalten. Plötzlich verlor der Mann das Gleichgewicht, das Paar stürzte in der Folge gemeinsam rund vier Meter in die Tiefe und schlug in einem Bachbett auf.