Black Wings Linz und KAC tauschen wieder Plätze

Der KAC hatte Znojmo am Sonntag 3:0 in Klagenfurt besiegt. In der Neuauflage gingen die Rotjacken durch Fischer (4.) zwar in Führung, danach übernahmen aber die Gastgeber das Kommando. Lattner (20.) schoss den Ausgleich, im Mittelabschnitt legten Matus (29.) und Yellow Horn (32.) nach. Dem hatte der Vizemeister nichts mehr entgegenzusetzen - und kassierte die erste Niederlage in Tschechien nach zehn siegreichen Partien.