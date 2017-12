Tödlicher Arbeitsunfall in der Voest

Tödlicher Arbeitsunfall am Voest-Gelände in Linz: Ein 53-jähriger Arbeiter aus Linz stürzte Montagvormittag (10.30 Uhr) bei der Kohleaufbereitung in der Hochofen-Abteilung kopfüber in einen Koksbunker ab. Er schrie noch um Hilfe, bevor er mit einer Ladung Koks überschüttet wurde. Sein Kollege (36) hatte ihn zwar gehört und holte sofort Hilfe, doch als die Werks-Feuerwehr den Verunglückten bergen konnte, war er schon erstickt.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung