Drogendealer auf der Flucht am WC festgenommen

Zeugen beobachteten einen marokkanischen Staatsbürger, als dieser in einer Linzer Betreuungsstelle Marihuana konsumierte. Beim Eintreffen der verständigten Polizei ergriff der Marokkaner die Flucht.



Dealer wollte Suchtmittel entsorgen

Der 23-Jährige wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgungsjagd in einer WC-Anlage von der Polizei festgenommen. Dabei versuchte der Drogendealer 36 Klemmsackerl mit Suchtmittel sowie eine größere Menge Marihuana zu entsorgen. Der Marokkaner wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

Redaktion, Kronen Zeitung