Kurioses Grabner-Tor bei Sieg der Rangers

Für die Entscheidung in der Verlängerung nach zunächst verspielter 2:0-Führung sorgte Mats Zuccarello (62.) mit seinem achten Treffer. Grabner ist mit seinen 16 Toren in 33 Partien der beste Schütze der Blueshirts, in der gesamten Liga liegt der Villacher an der neunten Stelle. Toptorjäger sind die Russen Nikita Kutscherow (Tampa Bay) und Alexander Owetschkin (Washington) mit je 23 Treffern.

Grabners Landsmann Michael Raffl feierte mit den Philadelphia Flyers ebenfalls einen Overtime-Erfolg. Die Flyers bezwangen die Dallas Stars zuhause 2:1. Raffl ging nach fünf Partien mit Scorerpunkten diesmal leer aus.