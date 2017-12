Caps verloren zum 2. Mal in Folge gegen Dornbirn

Die Vienna Capitals haben in der EBEL zum zweiten Mal in Folge gegen den Dornbirner EC verloren. Für Österreichs Eishockey-Meister setzte es am Samstag in Vorarlberg ein 2:3 nach Verlängerung, womit er die Tabelle nach 28 Runden mit 14 Punkten Vorsprung auf die Black Wings Linz anführt. Dornbirn wiederum festigte Rang fünf.