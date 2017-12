Familie zockte 23 Opfer ab: 64.000 Euro Schaden

Der Apfel fällt in diesem Fall wohl nicht allzu weit vom Stamm: Einem Ehepaar aus Bruck an der Leitha in Niederösterreich im Alter von 76 bzw. 78 Jahren und dessen 44-jährigem Schwiegersohn werden Betrügereien in gleich 23 Fällen zur Last gelegt. Das Trio soll sich innerhalb der letzten zwei Jahre unter Vorwänden Geld ausgeborgt, dieses aber nie zurückgezahlt haben. Die Schadenssumme beträgt rund 64.000 Euro.