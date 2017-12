Fressnapf-Aktionstag am 8. Dezember voller Erfolg

In über 90 Fressnapf-Märkten im ganzen Land wurden Tierfutter und Sachspenden für Tiere in Not gesammelt und Kunden über den regionalen Tierschutz informiert. In einer noch nie dagewesenen Aktion kooperierte die Tierfachhandelskette mit vielen Tierheimen, Tierschutzvereinen und -organisationen in allen Bundesländern.

Tierschutz vor Ort fördern

Am 8. Dezember, dem gesetzlichen Feiertag Mariä Empfängnis, sperrten die Fressnapf-Märkte in Österreich für den guten Zweck auf: In über 90 Filialen wurden Tierfutter und Sachspenden gesammelt. Die Tierschützer präsentierten in und vor den Filialen ihrer Region ihre Arbeit und informierten Kunden über wichtige Tierschutzprojekte in ihrer Nachbarschaft. "Wir sind sehr stolz, dass wir gemeinsam eine so große Hilfsaktion gestemmt haben. Ich bedanke mich bei den Vereinen und ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich bei unseren Kundinnen und Kunden, ohne deren Großzügigkeit der schöne Erfolg nicht möglich gewesen wäre", betont Fressnapf-Geschäftsführer Hermann Aigner.