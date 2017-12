Sanierung des Parlaments dauert acht Monate länger

Die Sanierung des Parlamentsgebäudes am Wiener Ring wird acht Monate länger dauern als ursprünglich geplant. Die Abgeordneten können nicht schon in den Sommerferien 2020 in den Theophil-Hansen-Bau zurück, sondern müssen noch bis März 2021 in den Ausweichquartieren in der Hofburg bleiben. Der Grund: Aus Kostengründen mussten mehrere Ausschreibungen wiederholt werden. Durch die längere Projektdauer entstehen Mehrkosten von rund acht Millionen Euro.