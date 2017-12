Verstappen: "Grid Girls müssen bleiben!"

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hatte am Donnerstag erklärt, laut über die Zukunft der Grid Girls in der Motorsport-Königsklasse nachzudenken. Es gebe viele Leute, die die Tradition der Grid Girls respektieren, und es gebe Leute, die meinen, dass sie etwas veraltet sei. "Also sprechen wir das an", so Brawn.