Spott und Hohn für misslungene Maradona-Statue

Erneut sorgt eine verunglückte Skulptur eines Fußballers für Belustigung - diesmal hat ein Bildhauer in Indien bei Diego Maradona anscheinend nicht genau hingesehen. Auf den sozialen Netzwerken gab es Dienstag Spott und Hohn für das Abbild des Argentiniers. Die rund dreieinhalb Meter hohe, bronzefarbene Statue war am Montag in der ostindischen Metropole Kolkata von Maradona selbst enthüllt worden.