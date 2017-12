"Stöger Wonderland" - BVB-Fans feiern Neo-Trainer

Lob für Vorgänger Bosz

"Vieles, was an positiven Dingen zu sehen war, gehört auch meinem Vorgänger Peter Bosz", sagte der Wiener, der sich mit schwarzgelber Jacke und Kappe in Klopp-Manier präsentierte, nach dem verdienten Erfolg. Nach nur einer Trainingseinheit mit seiner neuen Mannschaft habe er seine Vorstellungen auch noch nicht richtig einbringen können, merkte der 51-Jährige an. In Dortmund wurde der neun Tage zuvor beim 1. FC Köln beurlaubte Stöger aber dennoch gefeiert.

Unter Vorgänger Bosz hatte die Borussia zuletzt in acht Ligaspielen in Serie keinen Sieg geholt, der letzte Erfolg datierte vom 30. September. Damals stand Dortmund nach dem 2:1 gegen Augsburg noch an der Tabellenspitze. Nun kletterten die Schwarzgelben für zumindest eine Nacht wieder auf Rang vier. Mit Köln hatte Stöger den letzten Erfolg in der 34. und damit letzten Runde der Vorsaison geholt. In 14 Spielen der laufenden Spielzeit hatte es nur für drei Remis gereicht.

"Ein Sieg ist schon relativ lange her, da war der Sommerurlaub dazwischen", meinte Stöger mit einem Lächeln. Auch Sportdirektor Michael Zorc erzählte eine amüsante Anekdote. "Ich sagte, dass unser letzter Sieg im September war", berichtete Zorc über die Unterhaltung im Kabinengang. "Da hat er gesagt: Meiner war im Mai."