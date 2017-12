Drohungen gegen Vonn nach Kritik an Trump

Die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten (77 Weltcupsiege) peilt bei den Spielen in Südkorea eine Medaille an. 2010 gewann sie Gold in der Abfahrt, Olympia 2014 in Sotschi versäumte Vonn dann verletzungsbedingt. Am Wochenende wird die Speed-Spezialistin in Val d'Isere am Start sein.