Basketball-Export Korner: "Weihnachten fällt aus"

Nach einem langen Wahlkampf kam er auf 22,29 Prozent. Reichte, um zu gewinnen. Deutlich sogar. "Eine große Auszeichnung", freute sich Raoul Korner, der nach dem Fan-Voting am 13. Jänner beim All-Star-Game der deutschen Liga das Team "International" betreut. Und sich nach zwei Jahren in Braunschweig und der Sensationssaison in Bayreuth einen Namen gemacht hat. Mit Wiener Schmäh. Harter Arbeit. Und viel Erfolg. Kaum jemand traute seiner Truppe nach Platz vier in der Vorsaison ähnliches zu, aktuell ist man Dritter. Trotz Doppelbelastung mit Champions League, in der Bayreuth gute Chancen auf den Aufstieg in der Achter-Gruppe hat.