Federer-Kids verblüfft: "Rafa ist doch Nummer 1"

Sonntagabend, live im Schweizer Fernsehen: Das Ergebnis wird pathetisch eingeblendet und verkündet. Es bringt Roger Federer als Sieger hervor. Nach seinem tollen Jahr 2017 ist der Titel keine große Überraschung. Auch nicht für Federer selbst, der bei der Gala nicht physisch anwesend ist, sondern Via Vidiwall zugeschaltet wird.

Er habe eben seine Kinder zu Bett gebracht, erzählt Federer da in feinstem Schwyzerdütsch (siehe Video oben). Den Kleinen habe er erklärt, dass er sich jetzt noch vor den TV begeben werde, weil er geehrt wird. "Aber warum?", retourniert seine Tochter keck, "Rafa ist doch die Nummer eins".

Zwei Grand-Slam-Siege

Am Endergebnis änderte das. Federer gewann überlegen zum siebenten Mal bei der Wahl zum Sportler des Jahres in der Schweiz. Und das verdient wie selten zuvor. Federer gewann heuer die Australian Open und Wimbledon sowie insgesamt sieben Titel. Nur bei den Finals in London scheiterte er etwas überraschend schon im Halbfinale an DAvid Goffin.