Magischer Thiem für Schlag des Jahres nominiert

Das mickrige Saison-Finish 2017 ist abgehakt, gezielt wird in Teneriffa an den Schwächen gearbeitet. "Wir feilen jeden Tag an die zwei Stunden am Volley-Spiel", verrät Coach Bresnik, "es funktioniert immer besser!"

Moralische Unterstützung

Als moralische Unterstützung kamen auch Papa Wolfgang und Bruder Moritz nach Spanien mit, "Dominic soll sich wohlfühlen, die Familie und Freunde machen ihn happy - dieses dreiwöchige Camp kostet enorm viel Kraft", fügt Bresnik hinzu.