Liverpools Jürgen Klopp rastet vor TV-Kamera aus

Der Liverpool-Coach wurde zunehmend ungeduldig. "Können wir jetzt bitte aufhören?", klagte er. "Müssen Sie hier fünf Minuten füllen, oder was? Ich bin offensichtlich nicht in der Stimmung, Ihre Fragen zu beantworten!" Doch Reporter Davison blieb hartnäckig und fragte weiter. Gegen Ende des Interviews beruhigte sich Klopp dann aber und stimmte sogar versöhnliche Töne an: "Entschuldigung für alles, was ich vorher gesagt habe."