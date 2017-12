Abgesagt! Heute keine Damen-Rennen in St. Moritz

Daher entschieden die Verantwortlichen, die Rennen zu streichen.

Der Super-G hätte ursprünglich ab 10.30 Uhr gefahren werden sollen, Start des Kombi-Slaloms wäre um 13.30 Uhr gewesen. Am Samstag war im WM-Ort vom Februar 2017 der erste Super-G auf verkürzter Strecke ausgetragen worden. Siegerin war die Schweizerin Jasmine Fleury. Die nächsten Rennen für die Damen finden am kommenden Wochenende in Val d'Isere statt.