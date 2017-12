"Extrem enttäuscht" - Lindsey startet heute nicht

"Ich bin extrem enttäuscht, aber mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele. Deswegen werde ich heute beim Super-G nicht an den Start gehen." Mit diesen Worten brachte Lindsey Vonn Licht ins Rätsel-Dunkel um ihren Gesundheitszustand. Nach dem Super-G in St. Moritz am Samstag war sie schmerzverzerrt zu Boden gesackt.