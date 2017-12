Elf weitere WM-Limits bei Meisterschaften in Graz

Der dritte Tag der Kurzbahn-Staatsmeisterschaften der Schwimmer in Graz hat elf weitere WM-Limits für die Kurzbahntitelkämpfe 2018 in China gebracht. Außerdem gab es am Samstag einen neuen OSV-Rekord für die 50-m-Mixed-Kraulstaffel mit Alexander Knabl, Bernhard Reitshammer, Lena Kreundl und Caroline Hechenbichler. Die Meisterschaften werden am Sonntag abgeschlossen.