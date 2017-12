Schalke erkämpft Punkt gegen Mönchengladbach

Schalke blieb auch im neunten Ligaspiel in Serie unbesiegt und verteidigte Tabellenrang drei vor den Gladbachern. Bei Schalke stürmte Guido Burgstaller erst ab der 60. Minute, der ÖFB-Stürmer ließ drei Großchancen zur möglichen 2:1-Entscheidung aus.hatte sogar das 2:1 für die Gäste auf dem Fuß, scheiterte aber an Borussen-Keeper Yann Sommer. Die größte Chance auf einen Sieg hatte Burgstakker in der 87. Minute auf dem Fuß, scheiterte aber an Borussen-Keeper Yann Sommer. Alessandro Schöpf fehlte wegen einer Kapselverletzung im linken Knie.