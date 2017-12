Sturm Graz schenkt Foda zum Abschied einen Sieg

Im Großen und Ganzen war die zweite Hälfte jedoch nervenschonender für die Trainer an der Seitenlinie. Weil beide Teams defensiv nicht immer sicher standen, blieb es aber bis zum Schluss spannend. Der eingewechselte Emeka Eze, in der Vorwoche gegen Altach der Matchwinner, schoss in der 80. Minute noch an die Latte. In den letzten Minuten vor dem Schlusspfiff feierten die Fans Foda mit Sprechchören.

Sturm hat vor dem Spiel von Salzburg beim WAC am Sonntag wieder drei Punkte Vorsprung auf die "Bullen". St. Pölten fehlen auf die neuntplatzierten Wolfsberger derzeit acht Punkte.