Schock! Benjamin Karl bangt nach Sturz um Olympia

Österreichs Snowboard-Ass Benjamin Karl muss nach einem schweren Sturz im Training in Carezza um seinen Olympiastart bangen. Der 32-jährige Niederösterreicher zog sich am Samstag einen Bruch des Sprungbeins und zwei Bänderrisse im rechten Sprunggelenk zu. Diese niederschmetternde Diagnose wurde am Nachmittag im Sanatorium Hochrum gestellt.