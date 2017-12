Kritik an Entschärfung des Prüfberichts

Vorher, im Erstentwurf, hieß es dort treffend: "Die laufend von der BH Gmunden aufgezeigten schwerwiegenden Mängel in der Gemeindeverwaltung veranlassten den Bürgermeister in den letzten Jahren zu keinem Durchgreifen bzw. zu keiner Behebung der Missstände. Eine ordnungsgemäße Verwaltungsführung kann daher nicht attestiert werden."Schluss verharmlostNachher in der veröffentlichten Version steht bloß viel harmloser: "Während der Prüfung wurde der Eindruck gewonnen, dass die Arbeiten am Gemeindeamt nicht reibungslos funktionieren. Hier ist zukünftig eine Verbesserung der Situation herbeizuführen und Mängel sind dauerhaft zu beheben."

Umfangreiche Streichungen

Auf etwa einem Drittel der 50 Erstentwurfs-Seiten finden sich Streichungen durch die Vorgesetzten der beiden Prüfer; einige davon wird der Landesrechnungshof in seinem Sonderprüfungsbericht über das System der Gemeindeaufsicht in Oberösterreich behandeln. Die verschiedenen Versionen des letztendlich am 16. Juni 2015 veröffentlichten Landesprüfberichts sind auch Thema von Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien. Dort geht es insbesondere darum, ob tatsächlich gezielt Passagen mit strafrechtlich relevanten Inhalten gestrichen wurden, um einer Anzeigepflicht (gegen einen prominenten ÖVP-Politiker) zu entgehen, wie einer der beteiligten Prüfer anprangerte.

Erkenntnisse des Rechnungshofes

Was wird dem Landesrechnungshof aufgefallen sein? Vor allem Streichungen und Umformulierungen, die Kritik relativieren oder weniger krass erscheinen lassen, die Kritisierte anonymisierten und Berichtsinhalte um Details und Bewertungen kürzten. Drei geprüfte Änderungen erscheinen ihm nachvollziehbar, eine eingeschränkt, drei als nicht nachvollziehbar.Kritik darf einschlagenGrundsätzlich wird die von Direktor Friedrich Pammer geführte Prüfinstanz anmerken, dass die in St. Wolfgang viele Jahre vorhandenen und auch oft aufgezeigten Mängel 2014/15 durchaus eine klare Sprache und eine deutliche Kritik an den Zuständen gerechtfertigt hätten. Sachlich nachvollziehbare Gründe dafür, berechtigte Kritik nicht klar und unmissverständlich anzusprechen, scheint er nicht gefunden zu haben.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung