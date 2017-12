Slowakin Kuzmina gewinnt Hochfilzen-Verfolgung

Die gebürtige Russin Kuzmina startet seit 2008 für die Slowakei und hat für ihre neue Heimat u.a. Sprint-Gold bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014 geholt. Nach den Leistungen von Hochfilzen scheint der "Hattrick" in Pyeongchang möglich.

Die 33-jährige Schwester des russischen Biathleten Anton Schipulin fing bei ihrem siebenten Erfolg im Weltcup, dem ersten seit März 2014, die Weißrussin Domratschewa (+11,8 Sek.), die ebenfalls einen Fehlschuss verzeichnete, noch ab. Die Ehefrau von Ole Einar Björndalen musste im Zielsprint auch noch die stärkere Läuferin Mäkäräinen (+10,2/2) passieren lassen. Die Finnin übernahm die Weltcupführung.

Hauser reiste früher ab

Lokalmatadorin Hauser, die am Vortag im Sprint 29. gewesen war, war schon am Vormittag nach Hause gefahren. "Wir wollten im Hinblick auf die kommenden Rennen nichts riskieren", begründete ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner das Fehlen der heimischen Nummer 1. Dunja Zdouc, die einzige ÖSV-Teilnehmerin, kletterte mit einem Fehlschuss um drei Positionen an die 52. Stelle, hatte aber 5:17 Minuten Rückstand.

Weltmeisterin und Weltcupsiegerin Laura Dahlmeier ließ bei ihrem Saisoneinstieg einem 16. Platz am Samstag den zehnten Rang (+1:32 Min/1) folgen.