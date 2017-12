Vanessa Herzog in Salt Lake City über 500 m Fünfte

Vanessa Herzog hat am Freitag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City über 500 m den fünften Platz erreicht. Die 22-jährige Tirolerin lief die Strecke in 37,52 Sekunden. Auf Siegerin Nao Kdaira fehlten ihr 1,02 Sekunden, auf Platz drei 35 Hundertstel. Im Gesamt-Weltcup blieb Herzog Dritte.