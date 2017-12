Swans drehen Halbzeitrückstand und bleiben Leader

Die "Schwäne" aus Gmunden haben am Freitag in der 11. Runde der Basketball-Bundesliga der Männer (ABL) ein 40:49 nach zwei Spielabschnitten bei BC Vienna noch in einen 92:88-Auswärtserfolg verwandelt. Die Oberösterreicher haben damit auch die Führung in der ABL-Tabelle mit 18 Zählern behalten.