Kiel verpasst vorzeitigen Herbstmeistertitel

Aufsteiger Holstein Kiel hat den vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Das Sensationsteam erreichte am Freitag bei Eintracht Braunschweig ein torloses Remis und liegt vorerst zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Fortuna Düsseldorf, der am Montagabend zum Abschluss der Hinrunde in Nürnberg gastiert.