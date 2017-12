Andreas Kofler leidet an Autoimmunerkrankung

Die Quali für das Einzel am Sonntag in Titisee-Neustadt wurde am Freitag wegen Windböen abgesagt. Die Ausscheidung wird heute unmittelbar vor dem Team-Wettkampf nachgeholt.

Zumindest einer hatte mit dem abgebrochenen Arbeitstag eine kleine Freude. Comeback-Springer Gregor Schlierenzauer landete im zweiten Training auf dem achten Platz.

"Wollte es nicht wahrhaben"

Ein anderer Superadler muss wohl noch länger auf seine Rückkehr in den Weltcup-Zirkus warten. Für Andi Kofler steht mit seiner Autoimmunerkrankung die Gesundheit an erster Stelle: "Ich habe in der Vorbereitung Vollgas gegeben, aber bin immer schwächer geworden. Mein Körper bekämpft die eigenen Zellen. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben. Irgendwann musste ich es akzeptieren."